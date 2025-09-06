Аглаю Тарасову доставили в квартиру после суда по делу о наркотиках

Актрису Аглаю Тарасову доставили в ее московскую квартиру после судебного заседания по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание Life .

Тарасова по-прежнему скрывала лицо под капюшоном и не отвечала на вопросы журналистов.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при возвращении из Тель-Авива. Таможенники обнаружили у нее электронную сигарету с гашишным маслом, которое входит в список запрещенных веществ. Позже следствие предъявило актрисе официальное обвинение.

Во время судебного заседания Тарасова просила не применять строгую меру пресечения, ссылаясь на необходимость ухода за пожилыми родственниками. Она также добровольно сдала свой заграничный паспорт.

Суд отказался удовлетворить ходатайство обвинения о домашнем аресте и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Прокуратура настаивала на ограничении свободы до 3 ноября.

Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в семье известной актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова. Актриса не раз становилась участницей скандальных событий.