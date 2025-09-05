Суд отказался отправить Тарасову под домашний арест

Суд не удовлетворил ходатайство обвинения о домашнем аресте актрисы Аглаи Тарасовой и освободил ее. Об этом сообщил ТАСС .

Суд избрал артистке запрет определенных действий.

Ранее прокурор попросил отправить Тарасову под домашний арест до 3 ноября. Он обратил внимание, что та не пришла на допрос и имеет израильское гражданство.

Артистку задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в контрабанде наркотиков. Таможенники нашли у нее электронную сигарету с запрещенным веществом — гашишным маслом. По статье об обороте наркотиков ей грозит до семи лет колонии.

На заседании суда Тарасова попросила не отправлять ее под домашний арест, сославшись на необходимость заботиться о бабушке и дедушке. Также она заявила, что сдала следствию израильский паспорт.