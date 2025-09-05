Сегодня 16:42 Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков
Актрисе Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент
РИА «Новости».
На заседании суда артистка заявила, что ей необходимо заботиться о дедушке и бабушке. Она также рассказала, что сдала заграничный паспорт следствию и не планирует скрываться.
Суд
отклонил ходатайство Тарасовой о проведении заседания в закрытом режиме.
Днем 5 сентября стало известно, что
актрису задержали в аэропорту Домодедово. Представители таможенной службы обнаружили у нее электронную сигарету с гашишным маслом. Артистке грозит до семи лет лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте