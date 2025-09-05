Актрисе Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

На заседании суда артистка заявила, что ей необходимо заботиться о дедушке и бабушке. Она также рассказала, что сдала заграничный паспорт следствию и не планирует скрываться.

Суд отклонил ходатайство Тарасовой о проведении заседания в закрытом режиме.

Днем 5 сентября стало известно, что актрису задержали в аэропорту Домодедово. Представители таможенной службы обнаружили у нее электронную сигарету с гашишным маслом. Артистке грозит до семи лет лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков.