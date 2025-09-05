Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово — у нее обнаружили наркотики. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, 28 августа Тарасова прошла через «зеленый коридор» с целью контрабанды запрещенных веществ. Она прибыла рейсом № 611 Тель-Авив — Москва.

Актрису остановил сотрудник таможни. Во время досмотра у Тарасовой нашли электронную сигарету с содержимым темно-коричневого цвета. Исследование показало, что в сигарете было гашишное масло, включенное в список № 1 перечня наркотических средств.

«Гражданка Российской Федерации Тарасова Дарья-Аглая Викторовна незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотическое средство, то есть совершила преступление», — подчеркнул источник.

