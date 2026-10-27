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    Адвокат заявил о возможной конфискации бизнеса у владельцев «Мира квестов»

    Адвокат Зайцев: владельцам «Мира квестов» грозит конфискация из-за поддержки ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    У владельцев сайта «Мир квестов» могут конфисковать бизнес, если компания собирала средства для ВСУ. Об этом «Известиям» заявил председатель Московской коллегии адвокатов Павел Зайцев.

    Если информация о финансировании украинских боевиков подтвердится, против владельцев компании возбудят уголовное дело, а счета арестуют.

    «Но по решению суда денежные средства и все предприятие может быть конфисковано в доход государства», — уточнил адвокат.

    Украинский сайт «Мир квестов» мало отличается от российского, использует тот же движок и оформление. На платформе собирается информация о мероприятиях в 20 украинских городах, включая Киев, Одессу, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Львов.

    Ранее ФСБ пресекла деятельность преступной группы, которая организовала канал нелегальной миграции и хищение бюджетных денежных средств. Против руководства швейного предприятия в Ростовской области возбудили шесть уголовных дел по статьям о мошенничестве, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

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