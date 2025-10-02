Вооруженные силы назвали гордостью России

Россия гордится своими вооруженными силами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Также страна гордится гражданами и экономикой, добавил президент. Он отметил, что введенные против России карательные меры потерпели полный крах.

«Я думаю, присутствующим здесь не нужно объяснять, что эти усилия потерпели полный крах», — подчеркнул Путин, говоря о санкциях.

Одновременно с этим российский лидер призвал быть готовыми к чему угодно — об этом свидетельствуют и события последнего времени, добавил президент.

На выступлении Путин высказался о гегемонии — ее провал был лишь вопросом времени. На Земле нет и не будет силы, которая могла бы управлять миром, считает глава государства.