Провал гегемонии был вопросом времени — Путин
Провал гегемонии был только вопросом времени. Такое заявление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» сделал президент Владимир Путин.
«Провал такой затеи был вопросом только времени», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что все попытки предписывать другим странам, что им делать, закончились неудачей. Могущество Соединенных Штатов и их союзников в конце XX века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром.
На заседании клуба «Валдай» Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно. Никто не может предвидеть будущее, но это не освобождает от обязанности готовиться ко всему, что может произойти, заявил президент.