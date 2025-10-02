Провал гегемонии был только вопросом времени. Такое заявление на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» сделал президент Владимир Путин.

«Провал такой затеи был вопросом только времени», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что все попытки предписывать другим странам, что им делать, закончились неудачей. Могущество Соединенных Штатов и их союзников в конце XX века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром.

На заседании клуба «Валдай» Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно. Никто не может предвидеть будущее, но это не освобождает от обязанности готовиться ко всему, что может произойти, заявил президент.