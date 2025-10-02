Путин призвал быть готовыми к чему угодно

Россиянам следует быть готовыми к чему угодно. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства отметил, что никому в полной мере не дано предвидеть будущее.

«Однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти. Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно», — подчеркнул российский лидер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков немногим ранее сообщил, что Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» затронет тему текущей ситуации в мире и ее возможных сценариев развития.