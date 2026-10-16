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    У этой бомбы есть российский «папа»: чем знамениты американская MOAB и ее аналог

    Фото: 360.ru

    Американские СМИ заподозрили Пентагон в планах применить против Ирана «мать всех бомб», у которой есть более мощный российский аналог — «папа всех бомб». Что это за боеприпасы, в чем их уникальность и отличие, разбирался 360.ru.

    «Мать всех бомб» (Mother of All Bombs, MOAB)

    MOAB — американская фугасная авиационная бомба GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast. Название возникло как бэкроним: аббревиатура созвучна с фразой Mother of All Bombs («Мать всех бомб»).

    Это усовершенствованная версия бомбы BLU-82, к которой добавили систему спутникового наведения и улучшили аэродинамику.

    Характеристики:

    Фото: 360.ru

    «Американская бомба имеет мощность 11 тонн — гораздо меньше нашей российской царь-бомбы, у которой более 40 тонн мощности», — сообщил 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

    В боевых условиях бомбу использовали лишь однажды — 13 апреля 2017 года в Афганистане в районе Ачин, провинция Нангархар, при ударе по тоннелям боевиков «Исламского государства»*.

    «MOAB приближается к тактическим ядерным зарядам по мощности и рассчитана на уничтожение глубоких бункеров — до 100 метров — и защищенных центров. У России тоже есть примерно такая бомба. Она еще более мощная, чем американская. Там чуть ли не до тридцати килотонн», — пояснил военный эксперт, бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин.

    Фото: 360.ru

    «Папа всех бомб» (Father of All Bombs, FOAB)

    «Папа всех бомб» (Father of All Bombs, FOAB) — российская термобарическая авиационная бомба повышенной мощности (иногда ее обозначают как АВБПМ — авиационная вакуумная бомба повышенной мощности). Прозвище появилось как ответ на американскую MOAB: СМИ подавали FOAB как более мощный неядерный боеприпас.

    Испытания бомбы провели в 2007 году.

    Характеристики:

    Ключевое отличие от MOAB заключается в том, что это термобарическое оружие.

    «Применяется аэрозоль, распыляется в воздухе, затем образуется взрывная смесь, которая подрывается и фактически образуется ударная волна. В месте взрыва происходит выгорание воздуха», — сказал Кнутов.

    Фото: РИА «Новости»

    По его словам, FOAB способна уничтожать и подземные объекты, потому что образовавшаяся смесь затекает в различные расщелины.

    Единственной альтернативой MOAB и FOAB Никулин назвал ядерное оружие и отметил, что применение бомб чревато многочисленными человеческими жертвами и большими разрушениями.

    «Но ядерный обстрел еще хуже, потому что приведет к долгосрочному загрязнению местности, источников воды, почвы и вообще гибели всего живого вокруг. Можно сказать, по сравнению с ядерным оружием, это более щадящий вариант, но разрушения будут сопоставимы», — заключил эксперт.

    Фото: 360.ru

    История создания MOAB и FOAB

    Разработка MOAB стартовала в 2002–2003 годах в Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory). За основу взяли более раннюю фугасную бомбу BLU-82 Daisy Cutter, которую активно применяли еще во Вьетнамской войне для расчистки площадок и поражения укрытий.

    До 2017 года бомбу хранили на складах, 13 апреля 2017 года ее впервые использовали в бою: сбросили на комплекс тоннелей в афганской провинции Нангархар. По официальным данным, это позволило уничтожить укрепленную подземную инфраструктуру и ликвидировать более 90 боевиков.

    Разработка и испытания FOAB в России прошли в 2007 году. Министерство обороны сообщило об успешных полевых тестах поздно вечером 11 сентября 2007 года.

    *«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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