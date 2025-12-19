Преимущество российской армии в том, что она оснащена большим количеством вооружений. Странам Запада следует взять с нее пример, заявил начальник Генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина агентству Belga .

«У России имеется большое количество достаточно эффективной техники, причем впечатляющие объемы. Речь идет о массовости», — сказал он.

По мнению Вансины, европейским армиям следует переосмыслить подход к оснащению. Им предстоит пересмотреть концепцию «достаточно хорошего» в системах вооружений.

Ранее главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил Ричард Найтон призвал британцев готовиться к войне с Россией, несмотря на заверения Кремля об отсутствии планов напасть. Опасения Запада особенно усилились после размещения баллистических ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии.