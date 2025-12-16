«Готовьтесь к бою». В Британии стали пугать население нападением России

Главный маршал авиации Великобритании, начальник штаба обороны вооруженных сил Ричард Найтон заявил, что «сыны и дочери» страны должны быть готовы к бою на фоне растущей российской угрозы. Об этом сообщил Sky News .

По его словам, военная мощь России растет. Ее войска закалились в боях за последние четыре года спецоперации на Украине.

Найтон заявил, что британские вооруженные силы будут первой линией обороны наряду с остальными членами НАТО, но и гражданское население Великобритании должно внести свой вклад. Необходимо сообщить всем семьям и домохозяйствам, что значит быть готовыми к ряду реальных физических угроз.

«Сыновья и дочери. Коллеги. Ветераны. Всем нам предстоит сыграть свою роль. <…> Строить. Служить. И, если потребуется, сражаться. И больше семей узнают, что значит жертвовать собой ради нашей страны», — заявил Найтон.

По его словам, только так можно будет нарастить оборонно-промышленный потенциал страны, задействовать мощь институтов, которые понадобятся в военное время, а также обеспечить устойчивость общества и поддерживающей его инфраструктуры.

Ранее в западных СМИ смоделировали последствия гипотетического ядерного удара России по территории Великобритании.