Существующий только на бумаге танк признали лучшим в России

19FortyFive: Т-95 стал бы лучшим российским танком с пушкой калибра 152 мм

Экспериментальный танк Т-95 мог бы произвести революцию на поле боя благодаря массивному гладкоствольному орудию и изолированной бронированной капсуле, если бы разработчики воплотили проект в жизнь. Из-за высокой стоимости производства «Объект 195» остался лишь на бумаге, сообщил бывший военнослужащий спецназа армии США, обозреватель журнала 19fortyfive Стив Балестриери.

Технологического предка Т-14 «Армата» разработал «Уралвагонзавод». Экспериментальный 58-тонный основной боевой танк четвертого поколения планировали оснастить орудием калибра 152 миллиметра для запуска управляемых ракет и фугасных снарядов. Это обеспечило бы танку огневую мощь, намного превосходящую любую другую основную боевую машину в мире.

Изолированную бронированную капсулу для экипажа из трех человек Балестриери назвал главным преимуществом Т-95. Такая конструкция защищала бы бойцов от последствий распространенного у Т-72 взрыва башни, напоминающего выскакивание из коробки. Кроме того, разработчики наделили танк многослойной композитной броней, системой активной защиты «Дрозд-2» и динамической защитой нового поколения «Реликт».

«В 2026 году наследием Т-95 является упущенный потенциал. <…> Т-95 был лучшим российским танком, которого так и не было», — заявил автор статьи.

Ранее Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest. Их конкурентами стали образцы из США, Израиля и Южной Кореи.