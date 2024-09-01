В США рассказали о недостроенном российском танке Т-95, который мог бы свести с ума НАТО своей мощью на поле боя. Об этом сообщил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брент Иствуд.

«Российский основной боевой танк Т-95, разработанный в конце 1980-х и 1990-х годах, представлял собой усовершенствованный прототип с мощной 152-миллиметровой пушкой, дистанционно управляемой башней и современной броней», — говорится в публикации.

Иствуд добавил, что танк не запустили в серийной производство из-за его сложности и высокой стоимости, но многие его инновационные технические решения затем внедрили при создании танка Т-14 «Армата».

По его словам, Т-95 был слишком совершенным для своего времени. И хорошо, что США и их европейские союзники никогда не видели этот танк на поле боя, ведь он мог создать для них серьезные трудности. Американской стороне выгодно, чтобы он вообще не появился на свет.

До этого администрация президента США Джо Байдена отказалась отправить на Украину американских инструкторов для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16, сообщила радиостанция Sputnik.

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