В Китае выпустили легкий аналог танка Т-14 «Армата»

В Китае выпустили легкий танк четвертого поколения. «Российская газета» обратила внимание, что по компоновке бронемашина напоминает российскую «Армату».

По данным издания, впервые о разработке Китаем новой броневой машины стало известно в январе 2023 года. Сейчас в социальных сетях опубликовали снимки двух готовых образцов.

Новый танк создали на базе прошлой модели ZTQ-15. Мощность двигателя бронемашины составляет 1000 лошадиных сил. Гидропневматическая подвеска машины позволяет менять клиренс.

Корпус танка снабдили различными датчиками. Журналисты «РГ» предположили, что это говорит о возможности безэкипажного управления боевой машиной.

Ранее в КНДР провели учения с участием нового северокорейского танка M2020. Американское издание The National Interest написало, что боевую машину создали на основе элементов советского Т-62. Также журналисты обратили внимание на внешнее сходство между и M2020 и российским Т-14 «Армата».