Два российских танка вошли в пятерку лучших по версии американского журнала

National Interest: танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших

Российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших танков в мире. Рейтинг составил американский журнал The National Interest .

«Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 „Армата“», — сообщило издание.

Уникальные характеристики и строение башни российского танка уменьшают его уязвимость и повышают безопасность экипажа. Еще один российский танк — Т-90М «Прорыв» — назвали наиболее эффективным в боевых действиях.

В список также вошли американский танк M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.

Победивший в танковом биатлоне танк Т-72Б3М выдержал 19 попаданий на поле боя и остался в строю. Экипаж нанес поражение противнику и покинул поле боя невредимым.