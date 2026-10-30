Специальная комиссия сочла нецелесообразным ремонт крейсера «Петр Великий»

Специальная комиссия вынесла предварительный вердикт о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий». Об этом сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев в беседе с ТАСС на Всероссийском форуме «330 лет российскому флоту».

«Крейсер [„Петр Великий“] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», — сказал он.

При этом глава ДПФ выразил мнение, что «Петр Великий» при наличии возможности все равно нужно модернизировать. Тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан» — одни из лучших проектов в истории советского и мирового судостроения. На данный момент ничего лучше них нет. Из атомных остался только «Адмирал Нахимов».

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