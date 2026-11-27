Президент России Владимир Путин поздравил моряков и работников судостроительного предприятия «Севмаш» с поднятием флага на новом атомном подводном крейсере «Пермь». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Хочу особо отметить, что Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки — оружие глобального уровня и значения», — подчеркнул глава государства.

«Пермь» — пятая подводная лодка проекта «Ясень-М». Она способна скрытно длительно действовать практически в любом районе океана и оснащена гиперзвуковым комплексом «Циркон».

Путин прибыл на церемонию в Северодвинск 27 ноября. Он также проведет здесь совещание, посвященное стратегии развития военно-морского флота.