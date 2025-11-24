Дроны-пингвины НАТО против «Ясеней» России: тихая война на Балтике выйдет на новый уровень
Североатлантический альянс срочно запускает проект подводных дронов-охотников для борьбы с российскими подлодками и защиты ключевой инфраструктуры в Балтийском регионе. С этой целью немецкие разработчики всего за полтора года создали «Серую акулу» (GreyShark). И это только начало. Другая разработка блока — дрон-пингвин. Этими изобретениями натовцы хотят испугать российские «Ясени».
Армия дронов-пингвинов НАТО против субмарин России
Несколько стран — членов НАТО задумались об оснащении своих военно-морских сил новыми подводными беспилотниками повышенного радиуса действия. Немецкие компании Euroatlas и EvoLogics разработали пару БПЛА под общим названием «Серая акула» для сбора разведывательных данных, включая информацию о жизненно важных трубопроводах и кабелях на морском дне.
По данным компаний, автономные подводные устройства способны замечать мины и противолодочные операции. Альянс уже провел соответствующие учения в Балтийском море. Беспилотники в форме пингвина Bravo и Foxtrot на водородных элементах проходят испытания у побережья Северной Германии.
Срочные разработки НАТО
Бременская компания Euroatlas сконструировала подводные дроны всего за полтора года, сделав акцент на скорости, а не на тщательной разработке. Это связано с тем, что страны НАТО вкладывают в оборону значительные средства.
«В прошлом у нас было много времени, но не было денег. Теперь у нас много денег, но нет времени», — рассказал в интервью Newsweek управляющий директор Euroatlas Ойген Цемниевски.
По его словам, европейским военным «нужно что-то прямо сейчас».
По-хорошему, им это было нужно еще вчера. Если вас нет на рынке, вы не существуете — и точка.
Ойген Цемниевски
управляющий директор Euroatlas
Балтийское море иногда называют озером НАТО, так как почти вся береговая линия принадлежит членам альянса. Но остается Калининградская область, где базируется российский Балтийский флот с мощными системами РЭБ, сухопутными войсками и ракетными комплексами.
На Западе считают, что через несколько лет Россия якобы сможет начать полномасштабное вооруженное нападение на одно из государств НАТО.
«Угроза существует уже сейчас, а не появится через 10 или 15 лет. Ждать больше нельзя», — заявил Цемниевски.
Он отметил, что Foxtrot GreyShark осматривает 4,8 тысячи квадратных километров морского дна за четыре месяца работы, а «косяк» из шести дронов способен отслеживать любые изменения на критической инфраструктуре. Охватить все подводные объекты будет нелегко, но определенно выполнимо, заключил Цемниевски.
Стратегический вызов
Стратегическим вызовом для альянса стали многоцелевые атомные подлодки проекта «Ясень-М» с крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». Командование НАТО неоднократно признавало, что теряет след этих субмарин в открытом море, сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
«Особое внимание к вопросу возникло после повреждения подводных кабелей в Балтийском море в 2024 году. Защита коммуникаций стала приоритетом», — написали авторы поста.
Однако большой вопрос, смогут ли западные разработки нивелировать российскую угрозу. Эксперты усомнились в том, что даже самые современные БПЛА способны эффективно противостоять подлодкам класса «Ясень-М».
Сейчас НАТО вливает миллиарды в борьбу с угрозой, оказавшись в роли догоняющего. Но признавать в блоке это, естественно, не хотят.