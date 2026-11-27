Корреспондент Павел Зарубин показал кадры торжественной встречи главы государства.

«Всего несколько часов назад в Кремле, а сейчас на берегу Белого моря, рядом с новейшим подводным атомным крейсером „Пермь“», — рассказал он.

Ранее ИС «Вести» сообщила, что Путин проведет 27 ноября совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-морского флота. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча пройдет в Северодвинске. Также президент примет участие в церемонии подъема флага на АПЛ «Пермь».

Ранее Песков назвал ядерную триаду надежной гарантией безопасности России в сложных геополитических условиях. Он объяснил, что страна находится в весьма враждебном окружении, поэтому значение стратегических ядерных сил сложно переоценить.