Россия меняет архитектуру обороны: какое оружие появится у Вооруженных сил в 2026 году

Наступивший 2026 год станет одним из самых насыщенных для российской оборонной промышленности. Проекты, которые еще недавно существовали в виде концепций и опытных образцов, перешли к летным испытаниям, серийному выпуску и боевой службе. Новые истребители, атомные подлодки, ракетные комплексы и системы борьбы с беспилотниками определят военный потенциал России на ближайшие десятилетия, усилят систему обороны страны, а также помогут участникам спецоперации.

«Сармат» заменит «Воеводу» Системы с межконтинентальной ракетой «Сармат» поставят на боевое дежурство в России в 2026 году. С таким заявлением в начале ноября прошлого года выступил президент Владимир Путин. По данным «Известий», тяжелую версию межконтинентального вооружения развернут на юге Красноярского края, где расположен полк Ракетных войск стратегического назначения. «Сармат» станет заменой ракет «Воевода», созданных в конце Советского Союза. По своим характеристикам новинка значительно превосходит своего предшественника. Новая ракета способна переносить до 14 единиц баллистических блоков или несколько гиперзвуковых ракет, которые сейчас используются в комплексе «Авангард».

Войска получат «Орешник» Выпуск первого серийного ракетного комплекса «Орешник» в августе прошлого года стал началом крупнейшего перевооружения. Выпускаемые комплексы расширять оперативный охват российских войск на любом региональном театре военных действий.

Фото: РИА «Новости»

Военный обозреватель Михаил Ходоренок не исключил, что «Орешник» развернут на Дальнем Востоке где вероятны столкновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По оценке специалиста, общий процесс оснащения подразделений займет несколько лет. «Орешник» пока остается единственной официально признанной баллистической ракетой средней дальности. Она способна поражать цели на расстоянии до 5,5 тысяч километра и развивать скорость до 12 тысяч километров в час (10 Махов). Масса боевой части «Орешника» составляет до 1,5 тонн. Кроме того ракета предназначена для ядерного оснащения и способна доставлять снаряды общей мощностью 900 килотонн.

Испытания Су-75 Checkmate

Представленный в виде макета на авиасалоне МАКС-2021 легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate приступит к первым испытаниям в начале 2026 года. Об этом заявил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан. Он подчеркнул, что первый образец самолета уже дорабатывается и все сроки подготовки соблюдены. В начале 2024 года гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил что основное преимущество Checkmate — открытая архитектура. Это позволит зарубежным покупателям подстраивать истребитель под свои нужды. Еще во время презентации Су-75 Checkmate назвали главным конкурентом американских невидимок F-35 и китайских J-31. Занимающий тогда пост руководителя Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что всего планируется произвести 300 Су-75 Checkmate в пилотируемом варианте за 15 лет. Он не исключил, что в будущем появится и беспилотный вариант истребителя.

«Хабаровск» выйдет на дежурство Проходящая сейчас цикл испытаний атомная подводная лодка «Хабаровск» выйдет на дежурство в 2026 году. Спущенная на воду в ноябре прошлого года субмарина станет основным носителем шести автономных ядерных торпед «Посейдон».

Фото: РИА «Новости»

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе своего выступления заявил, что «Хабаровск» обеспечит безопасность морских границ России и защитит национальные интересы в разных районах Мирового океана. Бывший начальник главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко заявил, что испытания новой подлодки займут не более полугода, после чего она встанет на боевое дежурство. «Хабаровск» — это первая из четырех новых атомных подводных лодок России, которые получат «Посейдоны» Президент Владимир Путин отмечал, что это необходимое число субмарин: пока одна находится в Мировом океане, а вторая стоит на охране границ, третья проходит ремонт, а экипаж четвертой отдыхает.

«Цирконы» полетят с земли и неба

Фото: Пресс-служба Минобороны

В начале ноября прошлого года российские войска впервые использовали гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» для удара по Сумам. Отличие этого вооружения от баллистических собратьев в том, что предсказать траекторию его полета невозможно, что делает использование средств правозащитной обороны бесполезным. По предварительным данным, для удара по Сумам «Циркон» запустили с наземной пусковой установки, а не подводной лодки, как во время испытаний. Это повысит гибкость применения нового оружия. Сейчас основным носителем «Циркона» является атомная подводная лодка «Ясень-М». Вслед за введением в строй наземных комплексов российские оборонные предприятия займутся над созданием ракеты для истребителей-невидимок Су-57.