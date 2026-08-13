Путин поужинал с экипажем ракетного крейсера «Варяг»

«Хочу поблагодарить и командующего, командира, заместителя, и всех вас за учения, организацию учений. Не буду повторять, насколько это важно — поддерживать в боеготовности флот», — сказал глава государства.

Помимо завершающей стадии учений и совещания с командующим ТОФ Виктором Лииной в Южно-Сахалинске президент посетил музей боевой славы и походный храм ракетного крейсера «Варяг». Он заявил, что морская пехота способна решать все задачи, и предупредил об угрозе со стороны НАТО.