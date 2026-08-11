Путин прибыл в Южно-Сахалинск на финальную стадию учений ТОФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении.

До этого глава государства посетил с рабочей поездкой Новосибирскую область, где встретился с губернатором Андреем Травниковым и заслушал доклад о социально-экономической ситуации в регионе. Также российский лидер после завершения рабочей программы пообщался с жителями Новосибирска.

Учения Тихоокеанского флота по защите дальневосточных рубежей страны стартовали в первых числах августа. В них задействовали до 60 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также более 30 единиц авиации — самолетов, вертолетов и БПЛА.