Путин отметил героизм морской пехоты ТОФ

Путин: морская пехота ТОФ может решить все задачи, ее бойцы действуют героически

Морская пехота Тихоокеанского флота способна решать все задачи, а бойцы действуют героически. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время завершающей стадии учений ТОФ.

«Хочу отметить, что нет таких боевых задач, которые не могла бы решать морская пехота Тихоокеанского флота. Все задачи решает. Ребята действуют дерзко, профессионально, героически», — сказал глава государства.

Также он пообещал зеркальный ответ Западу, если тот продолжит захватывать торговые суда России.

На Тихоокеанском флоте 4 августа начались учения по защите дальневосточных рубежей. Боевая подготовка ТОФ в 2026 году проходит под шефством командующего — адмирала Виктора Лиины. Задействовано примерно 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, около 30 воздушных судов, беспилотные комплексы морской авиации и более 13 тысяч военных.