Путин предупредил об угрозе НАТО в Тихоокеанском регионе

Силы Североатлантического альянса просачиваются в Тихоокеанский регион, что увеличивает конфликтный потенциал. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

«Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Несмотря на это, добавил Путин, Россия подтверждает готовность к сотрудничеству в Арктике, в том числе на Северном морском пути.

Учения ТОФ, отметил он, необходимы для поддержания боевой готовности флота и обеспечения безопасности России, а также для совершенствования всей военной составляющей страны в АТР.

За ходом завершающей стадии учений ТОФ президент наблюдал с борта ракетного крейсера «Варяг». Учения проводят с 4 августа в двустороннем формате, ими руководит командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

В маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана задействовали около 60 кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации флота, а также свыше 13 тысяч военнослужащих.