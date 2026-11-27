ВМФ России должен быть готов к отражению морских угроз и обладать ударной мощью, чтобы противостоять противнику на воде. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке «Пермь» в Северодвинске, трансляцию вели на сайте Кремля.

Выступая на церемонии на судостроительном комплексе «Севмаш», Путин пожелал экипажу подлодки успешного выполнения поставленных задач. Глава государства отметил, что Росси я дальше намерена развивать, совершенствовать ВМФ, в том числе подводные силы.

«Хочу особо отметить, что Россия — одна из немногих стран мира, которая способна строить такие мощные атомные подводные лодки, оружие глобального уровня и значения», — резюмировал президент.

До 2030 года российский флот получит пять новых ракетоносцев. Три из них — субмарины четвертого поколения проекта «Ясень-М», которые являются штатными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон».