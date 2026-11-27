Путин: Россия будет развивать ВМФ, флот получит пять ракетоносцев до 2030 года

Москва будет развивать и совершенствовать военно-морской флот, подчеркнул президент. Решения о наращивании мощностей по выпуску новых кораблей были приняты заблаговременно.

Это позволило загрузить нужные производственные отрасли, что оказало благоприятное влияние и на экономику России, и на оборонный комплекс страны.

Новые подводные лодки продолжает строить «Севмаш». До 2030 года, как пообещал президент, российский флот получит пять новых ракетоносцев. Три из них — субмарины четвертого поколения проекта «Ясень-М».

Эти заявления президент России сделал на церемонии подъема флага на атомной субмарине «Пермь» того же проекта «Ясень-М». Среди прочего вооружения арсенал «Перми» содержит гиперзвуковые «Цирконы».