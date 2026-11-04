Многопульные патроны от «Калашникова». Военный эксперт объяснил принцип действия новинки

Концерн «Калашников» презентовал на полигоне в Подмосковье многопульные патроны, способные поражать БПЛА на расстоянии до 150 метров. Их используют мобильные огневые группы, защищающие стратегические объекты от украинских дронов, сообщил 360.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Гильзы вмещают не один, а три поражающих элемента. При выстреле они разлетаются. Кнутов сообщил, что дальность поражения такими многопульными патронами калибра 5,45 миллиметра составляет до 150 метров, а вероятность поражения увеличивается вдвое.

«Можно иметь два магазина: один с обычными боеприпасами, другой с этими особыми патронами. Подобного рода боеприпасы они, конечно, в первую очередь нужны как раз тем военнослужащим, которые входят в состав мобильных огневых групп», — сказал он.

Больше о многопульных патронах и универсальной модели защиты стратегических объектов России от массированных атак БПЛА можно узнать в материале 360.ru.