Лучше «Раптора». Американцы оценили мощь российского истребителя
MWM: обновленный Су-57 превзошел возможности истребителей из США и Китая
По маневренности российские Су-57 превзошли западные образцы истребителей пятого поколения, а новая бортовая оптико-электронная система позволила им обнаруживать цели, оставаясь незамеченными. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine.
Детище ОКБ имени Сухого осталось одним из пяти истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении. Помимо России, ими владеют США и Китай. По некоторым характеристикам Су-57 превзошел зарубежных конкурентов, например, F-22 Raptor — по авионике, J-20A — по маневренности, F-35 Lightning II — по дальности полета.
«Хотя Су-57 производился в меньших масштабах, он прошел гораздо более интенсивные боевые испытания в условиях высокой интенсивности, чем другие истребители этого поколения», — заявил автор статьи.
Еще одно преимущество появилось у истребителей из последней партии, поставленной армии в начале февраля. Это новый пассивный датчик в виде улучшенной бортовой оптико-электронной системы самообороны 101КС. Она позволила Су-57 обнаруживать воздушные цели по тепловому излучению, но оставаться незаметными для ПВО.
Журналисты издания The National Interest наоборот разочаровались в российских истребителях пятого поколения. По их подсчетам, Су-57 выпустили в слишком малом количестве.