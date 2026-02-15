Лучше «Раптора». Американцы оценили мощь российского истребителя

По маневренности российские Су-57 превзошли западные образцы истребителей пятого поколения, а новая бортовая оптико-электронная система позволила им обнаруживать цели, оставаясь незамеченными. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine .

Детище ОКБ имени Сухого осталось одним из пяти истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении. Помимо России, ими владеют США и Китай. По некоторым характеристикам Су-57 превзошел зарубежных конкурентов, например, F-22 Raptor — по авионике, J-20A — по маневренности, F-35 Lightning II — по дальности полета.

«Хотя Су-57 производился в меньших масштабах, он прошел гораздо более интенсивные боевые испытания в условиях высокой интенсивности, чем другие истребители этого поколения», — заявил автор статьи.

Еще одно преимущество появилось у истребителей из последней партии, поставленной армии в начале февраля. Это новый пассивный датчик в виде улучшенной бортовой оптико-электронной системы самообороны 101КС. Она позволила Су-57 обнаруживать воздушные цели по тепловому излучению, но оставаться незаметными для ПВО.

Журналисты издания The National Interest наоборот разочаровались в российских истребителях пятого поколения. По их подсчетам, Су-57 выпустили в слишком малом количестве.