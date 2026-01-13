Российский истребитель Су-57, в классификации НАТО получивший имя Felon — «Преступник», стал разочарованием для мировой авиации. Об этом сообщило издание The National Interest .

По словам автора статьи, подобных самолетов создали всего около 30 против более чем тысячи F-35. Кроме того, российское военное командование якобы старается беречь выпущенные машины и почти не использует их на поле боя в специальной военной операции.

Таким образом, подытожил он, Су-57 стал прежде всего демонстрацией российской индустриальной базы и способности обходить западные санкции.

При этом издание Military Watch Magazine со ссылкой на заявление главы Ростеха Сергея Чемезова сообщило, что истребители успешно действуют в зоне СВО, уходя от украинских радаров и средств радиоэлектронной борьбы.