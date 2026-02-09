Минобороны получило партию Су-57 с новым комплексом вооружения

ВКС России получили крупную партию истребителей пятого поколения Су-57 с новыми бортовыми системами и комплексом вооружения. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» .

Боевые самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны протестировали машины в различных режимах работы.

«Су-57 — грозное оружие, доказавшее эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы самых продвинутых систем ПВО со стороны противника», — заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

В госкорпорации напомнили, что Су-57 создали для решения широкого спектра боевых задач. Истребитель способен поражать любые воздушные, наземные и морские цели круглосуточно, в сложной помеховой обстановке и любых метеоусловиях.

Ранее западные СМИ признали, что Су-57 стал невидим для радаров ВСУ.