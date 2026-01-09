Российский Су-57 стал невидим для радаров ВСУ

Российские истребители Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине продемонстрировали способность уходить от обнаружения радарами и средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ. Об этом написало издание Military Watch Magazine со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По словам Чемезова, которые приводит издание, летчики Воздушно-космических сил России положительно оценивают возможности истребителя пятого поколения. Он сообщил, что Су-57 эффективно преодолевает радиолокационные и радиоэлектронные заграждения, а отзывы военных используются для дальнейшей доработки техники.

MWM отмечает, что Су-57 применялись в районах с плотной системой противовоздушной обороны, контролируемых ВСУ. В частности, издание напоминает об эпизоде середины 2024 года, когда истребитель, по его данным, выполнял задачу вблизи линии боевого соприкосновения и применял ракету класса «воздух-воздух» малой дальности. Журнал связывает успешное выполнение таких задач с пониженной радиолокационной заметностью самолета.

Издание указывает, что другие типы российских истребителей, как правило, избегают зон с насыщенной ПВО и наносят удары с больших дистанций. Способность уклоняться от радиолокационного обнаружения MWM называет ключевым преимуществом самолетов пятого поколения.

Кроме того, журнал приводит слова Чемезова о планах дальнейшей модернизации Су-57 с учетом боевого опыта, включая обновление бортовых систем и вооружения. Он также заявил, что самолет получил положительные оценки не только от российских летчиков, но и от потенциальных зарубежных заказчиков.