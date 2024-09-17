Увеличение численности российской армии объяснили в Госдуме

Увеличение штатной численности Вооруженных сил России обусловлено растущими вызовами, с которыми сталкивается страна в последнее время, пояснил «Абзацу» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Подписанный президентом Владимиром Путиным указ увеличит штатную численность на 180 тысяч военнослужащих.

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. <…> Сейчас посчитали, сколько необходимо штатных военнослужащих, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации», — пояснил депутат.

На данный момент штат ВС РФ укомплектован по нормам мирного времени, отметил Колесник. Увеличение численности необходимо для создания армии, исходя из опыта СВО.

Штатная численность Вооруженных сил РФ по новому указу составит 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих.