Путин расширил полномочия главы Минобороны в области гостайны

Президент России Владимир Путин предоставил министру обороны Андрею Белоусову полномочия устанавливать порядок допуска к государственной тайне в структурах, находящихся в ведомстве министерства. Указ разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведению, глава министерства обороны будет иметь право «устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также допуска к сведениям, составляющим гостайну».

Закон вступит в силу со дня его подписания.

В мае Путин подписал указ, в соответствии с которым россияне, которые имеют допуск к гостайне, обязаны уведомлять ФСБ и Службу внешней разведки о своем решении выехать за границу за 30 дней до отъезда, писали «Известия».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий руководителям режимных предприятий проверять загранпаспорта имеющих допуск к гостайне работников.