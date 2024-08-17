Анна Цивилева стала статс-секретарем — замминистра обороны

Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил Анну Цивилеву статс-секретарем — замминистра обороны. Соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить статс-секретарем — заместителем министра обороны Российской Федерации Анну Евгеньеву Цивилеву», — указали в документе.

Данный указ вступил в силу в субботу, 17 августа.

Ранее Анна Цивилева занимала должность заместителя министра обороны.

Днем ранее с поста советника экс-министра обороны по информационной политике России Сергея Шойгу уволили Андрея Ильницкого. Его назначили на этот пост в 2015 году.

В июне стало известно, что с должности заместителя министра обороны в связи с утратой доверия уволили обвиняемого по делу о взятке Тимура Иванова. Басманный суд продлил фигуранту заключение под стражей до 23 сентября, несмотря на просьбы обвиняемого изменить меру пресечения.

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