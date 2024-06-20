«До задержания я был трудоустроен». Иванов заявил, что он больше не замглавы Минобороны

Обвиняемый во взятке Иванов заявил на суде, что больше не работает в Минобороны

Фото: РИА «Новости»

Тимур Иванов, обвиняемый по делу о взятке на сумму более миллиарда рублей, заявил на суде, что больше не занимает пост заместителя министра обороны. Вопрос о месте работы ему задала судья Елена Ленская, сообщил ТАСС.

«До задержания я был трудоустроен, занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — сообщил Иванов.

Заседание по рассмотрению ходатайств о продлении ареста экс-заместителю министра обороны и второму фигуранту по делу Сергею Бородину прошло 20 июня в Басманном суде столицы.

Ходатайство суд удовлетворил, продлив обоим сроки содержания под стражей. Защита при этом наставила на том, чтобы Иванова отправили под домашний арест либо поменяли меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

В Минобороны Иванов курировал работу военно-строительного комплекса. Его и Бородина обвинили в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, третий фигурант дела — Александр Фомин — оказывал Иванову, Бородину, а также другим лицам услуги имущественного характера.

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