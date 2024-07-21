В ходе судебного разбирательства следствие предоставило государственные контракты по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, договоры на выполнение подрядных и субподрядных работ, а также данные из налоговой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иванов курировал в ведомстве деятельность военно-строительного комплекса, его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Свою вину фигурант так и не признал.

«В предоставленном суде ходатайстве следствие указало, что совокупностью имеющихся в деле доказательств подтверждается причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению», — сообщили журналисты.

Басманный суд Москвы на прошлой неделе продлил срок ареста Иванова, а также его подельника Сергея Бородина до 23 сентября.

Ранее Иванов попросил отпустить его из-под стражи как ветерана боевых действий и обладателя ряда государственных наград.