Бывший замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Экс-замминистра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО как ветерана

Бывший заместитель главы Минобороны России Тимур Иванов попросил суд избрать меру меры пресечения, которая не связана с лишения свободы. Он объяснил необходимость этого государственными наградами и участием в боевых действиях, сообщил ТАСС .

«Адвокаты и обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Они просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста, указали, что Иванов является участником боевых действий и имеет госнаграды», — указали в постановлении суда.

Суд изучил доводы защиты Иванова, однако не счел их достаточным и безусловным основанием для отказа в продлении ареста. По мнению инстанции, экс-замминистра на свободе попытается воспрепятствовать расследованию дела или скрыться от следствия и суда.

Иванов проходит по делу о взятке в особо крупном размере, ее сумма — один миллиард 185 миллионов рублей.

Ранее фигурант дела Иванова Сергей Бородин также попросил смягчить ему меру пресечения, сославшись на проблемы со здоровьем.