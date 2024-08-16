Экс-советника Шойгу уволили из Минобороны

ТАСС: бывшего советника Шойгу Ильницкого уволили из Минобороны РФ

Фото: РИА «Новости»

Андрей Ильницкий, который занимал должность советника экс-министра обороны России Сергея Шойгу, уволили из министерства обороны. Об этом сообщил ТАСС.

В публикации экс-советник Шойгу поделился анализом вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Агентство представило Ильницкого как военного эксперта, указав, что он занимал пост бывшего советника министра обороны по информационной политике. Его назначили на эту должность в 2015 году.

В июне стало известно, что обвиняемого по делу о взятке Тимура Иванова уволили с должности заместителя министра обороны РФ в связи с утратой доверия. В Минобороны он курировал работу военно-строительного комплекса.

Басманный суд продлил заключение под стражу до 23 сентября, несмотря на просьбы фигуранта изменить меру пресечения. Иванов попросил отпустить его из-под стражи как ветерана боевых действий.

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