Гинеколог Милютина предупредила, что «лотосовые роды» могут быть смертельно опасны

Так называемые лотосовые роды, о которых сейчас активно говорят в Сети, могут быть смертельно опасны для младенца. Об этом ОТР рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина.

Она объяснила, что смысл «лотосовых родов» заключается в том, что ребенку не обрезают пуповину, а оставляют ее отсыхать самостоятельно, пока она прикреплена к плаценте. Этот процесс может занять от нескольких дней до двух недель.

Сторонники подобного метода уверены, что плацента будет отдавать малышку полезные вещества и стволовые клетки, кроме того, постепенное расставание с органом сделает его более спокойным и позволит избежать стресса.

На самом же деле младенца фактически оставляют связанным с разлагающимся куском мяса, что грозит сепсисом. Это не обоснованный научно и смертельно опасный метод, добавила врач.