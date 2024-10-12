«Искали горячую еду». Российская актриса попала в эпицентр урагана «Милтон»

Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная с мужем и ребенком оказались в эпицентре урагана «Милтон» в США. Актриса рассказала на странице в Instagram* о бытовых трудностях из-за последствий стихии.

«Выбралась в город в поисках кипятка. У нас уже почти сутки нет света, мы уже сделали одну вылазку сегодня, чтобы найти горячую еду», — написала она.

Задорожная известна по сериалу «Клуб» и фильму «Любовь в большом городе». В 2020 году она вышла замуж за бизнесмена и перестала сниматься. В августе 2024 года актриса родила дочь.

«Милтон» разрушил десятки зданий и лишил жизни 14 человек. Основной удар пришелся на Флориду. Президент США Джо Байден оценил ущерб от урагана в 50 миллиардов долларов.

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