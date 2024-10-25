Сати Казанова родила первого ребенка в воде

Певица Сати Казанова впервые стала матерью, у нее родилась дочь

Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Артистка рассказала в Instagram*, что родила дочь.

По словам певицы, она мечтала о домашних родах. Но с учетом обстоятельств поздней беременности Казанова и ее супруг остановились на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.

«Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», — отметила артистка.

Муж Казановой присутствовал при родах, которые проходили в воде. Звезда «Фабрики звезд» назвала их совместный опыт могучим посвящением.

Казанова родила первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо, за которого вышла замуж в 2017 году. Сати рассказывала подписчикам, что семь лет не могла забеременеть и буквально «вымолила чудо».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.