Сати Казанова родила первого ребенка в воде
Певица Сати Казанова впервые стала матерью, у нее родилась дочь
Звезда «Фабрики звезд» 41-летняя Сати Казанова впервые стала мамой. Артистка рассказала в Instagram*, что родила дочь.
По словам певицы, она мечтала о домашних родах. Но с учетом обстоятельств поздней беременности Казанова и ее супруг остановились на воссоздании домашней обстановки в перинатальном центре.
«Родовый блок в минуты превратился в некий храм со свечами, цветами и звучанием сакральных мантр», — отметила артистка.
Муж Казановой присутствовал при родах, которые проходили в воде. Звезда «Фабрики звезд» назвала их совместный опыт могучим посвящением.
Казанова родила первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо, за которого вышла замуж в 2017 году. Сати рассказывала подписчикам, что семь лет не могла забеременеть и буквально «вымолила чудо».
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.