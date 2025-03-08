Сегодня 11:49 За девочкой следит бывший, за женщиной — налоговая. Чем известна блогер Митрошина 0 0 0 Фото: Александра Митрошина / Telegram Знаменитости

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Блогера-миллионника Сашу Митрошину задержали в аэропорту Сочи. Ее отправили на допрос в Москву по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Чем прославилась «мать российского инфобиза» — в материале 360.ru.

Задержание Мирошиной Блогера задержали в Краснодарском крае 7 марта. Против нее возбудили уголовное дело по факту легализации денег в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. «В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — сообщила пресс-служба столичного СК.

В рамках расследования следователи изучат данные о финансовых операциях и проверят причастность Митрошиной к иным преступлениям в сфере экономики. Сашу заподозрили в дроблении бизнеса через несколько ИП. Как и «королева марафонов» Елена Блиновская, Митрошина работала по упрощенке. Получив доход со своей школы, она поделила его с помощью трех ИП, таким образом уклонившись от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей.

Интересно В 2024 году блогер заплатила ФНС 214 миллионов. После этого дело по неуплате закрыли, а новое завели в 2025 году. Саше грозит до семи лет лишения свободы. В 2024 году блогер заплатила ФНС 214 миллионов. После этого дело по неуплате закрыли, а новое завели в 2025 году. Саше грозит до семи лет лишения свободы.

Митрошина заверяла, что начала жизнь с нуля Незадолго до задержания Митрошина уверяла фанатов в начале новой жизни. Последние полтора года она писала в соцсетях, что выплатила все налоговые штрафы. Вероятно, блогер забыла, что это не отменяет ответственности за дробление бизнеса, сообщил Mash. «Сумма задолженности полностью погашена. Процесс оспаривания суммы еще идет. Я не бежала в Дубай от налоговой. Я хочу повлиять на сферу блогерства и легализовать ее», — заявляла Митрошина.

Фото: Александра Митрошина / Telegram

Вот что еще писала блогер в соцсети Instagram*: «Я стала одной из первых, с кого СК начал расследования, и я же первой выступлю с комментариями о текущем налоговом процессе»; «„За девочкой следит бывший, за женщиной — налоговая“. Ура, наконец-то можно шутить про это с вами, а не только с друзьями!»;

В финансовом плане я начинаю свою жизнь с нуля. У меня нет никаких резервов и очень приличные затраты в бизнесе, так что впереди — кропотливая работа по выстраиванию фундамента. Страшно. Саша Митрошина блогер

Чем владеет Митрошина Блогер оказалась владелицей дорогостоящих апартаментов в центре Москвы, стоимость которых достигает 150 миллионов рублей. Общая площадь трехкомнатной квартиры превышает 100 «квадратов». Недвижимость располагается в жилом комплексе всего в 700 метрах от Кремля. На 500 метров ближе находится Большой театр.

Фото: Александра Митрошина / Telegram

Что еще известно о Митрошиной От журналиста до блогера Митрошина вместе с семьей перебралась в столицу в начале 2000-х. В детстве блогер занималась спортом, в частности карате. После окончания школы Саша поступила на журфак МГУ, после этого отучилась в магистратуре Высшей школы экономики на программе «Медиапроизводство в креативных индустриях». Некоторое время Митрошина работала журналистом: писала колонки на сайте Mail.ru и была ведущей на радио. Блог в Instagram* завела в 2011 году, там она рассказывала о гаджетах и путешествиях. Вскоре страничка в запрещенной соцсети стала приносить ей порядка 200 тысяч рублей в месяц, а обычная работа — около 45 тысяч. Спустя несколько лет Саша увлеклась фитнесом и стала рассказывать в блоге о тренировках и здоровом образе жизни. Число подписчиков кратно увеличилось.

Фото: Александра Митрошина / Telegram

Боролась с насилием Настоящую популярность Митрошина обрела в 2019 году, когда организовала флешмоб #ЯнеХотелаУмирать. Блогер требовала криминализировать домашнее насилие в России. Под этим хештегом женщины рассказывали личные истории о насилии, выкладывали фото с ссадинами, кровоподтеками и синяками. В августе того же года Митрошина с депутатом Аленой Поповой запустила проект «ТыНеОдна» — фонд по оказанию помощи женщинам, которые пострадали от насилия.

Фото: Александра Митрошина / Telegram

Неоплаченные налоги Первые проблемы с налогами у Митрошиной возникли в 2022 году — тогда ее обвинили в неуплате более 200 миллионов рублей. Силовики провели обыски в ее квартире, но ничего там не нашли. Самой блогерши в Москве не было, она переехала жить в Дубай. В соцсетях Саша показывала роскошную жизнь и рассказывала подписчикам о правилах раскрутки. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.