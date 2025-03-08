Митрошина применяла схему Блиновской для ухода от налогов

Блогер Митрошина дробила бизнес по схеме Блиновской для ухода от налогов

Фото: РИА «Новости»

Блогер Александра Митрошина использовала схему «королевы марафонов» Елены Блиновской для ухода от налогов. Предпринимательница дробила бизнес для получения оплаты своих курсов, об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

На площадках, где Митрошина продавала свои курсы, она указывала реквизиты нескольких ИП, что позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. Эти люди выступали продюсерами и техническими специалистами команды блогерши.

«Таким образом, деньги за курсы, которые переводились на счета различных ИП, были оплатой за услуги сотрудников, без заключения с ними договоров», — говорится в материалах.

Так Митрошина скрывала выручку, вместо того, чтобы принимать оплату курсов на свой счет, а потом платить зарплату сотрудникам.

Митрошина скрывалась от следственных органов и ее объявили в розыск. Ей вменяют уклонение от налогов на сумму 127 миллионов рублей. Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи.

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