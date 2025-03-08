Митрошина применяла схему Блиновской для ухода от налогов

Блогер Митрошина дробила бизнес по схеме Блиновской для ухода от налогов

Блогер Александра Митрошина использовала схему «королевы марафонов» Елены Блиновской для ухода от налогов. Предпринимательница дробила бизнес для получения оплаты своих курсов, об этом говорится в материалах суда, которые есть в распоряжении РИА «Новости» .

На площадках, где Митрошина продавала свои курсы, она указывала реквизиты нескольких ИП, что позволило ей необоснованно применять упрощенную систему налогообложения. Эти люди выступали продюсерами и техническими специалистами команды блогерши.

«Таким образом, деньги за курсы, которые переводились на счета различных ИП, были оплатой за услуги сотрудников, без заключения с ними договоров», — говорится в материалах.

Так Митрошина скрывала выручку, вместо того, чтобы принимать оплату курсов на свой счет, а потом платить зарплату сотрудникам.

Митрошина скрывалась от следственных органов и ее объявили в розыск. Ей вменяют уклонение от налогов на сумму 127 миллионов рублей. Блогера задержали 7 марта в аэропорту Сочи.