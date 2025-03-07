Блогера Митрошину задержали в Краснодарском крае за отмывание денег

Против блогера Александры Митрошиной, занимавшейся курсами по раскрутке в соцсетях, возбудили уголовное дело. Ее задержали в Краснодарском крае по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба московского Следственного комитета.

По версии следствия, блогер уклонялась от налогов и таким образом получила 127 миллионов рублей.

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», — отметили в пресс-службе.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова рассказала 360.ru, что Митрошину в ближайшее время доставят на допрос в Москву.

«Фигурантка задержана на территории Краснодарского края. В ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу», — подчеркнула она.

Расследование уголовного дела взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее суд приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам тюрьмы. Блогера признали виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, а также в неправомерном обороте средств платежей.