В 700 метрах от Кремля. Стало известно, чем владеет блогер Митрошина

У блогера Александры Митрошиной, против которой возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере обнаружили дорогостоящие апартаменты в центре Москвы. Об этом сообщил телеканал РЕН .

В публикации уточнили, что рыночная стоимость недвижимости достигает 150 миллионов рублей. Общая площадь трехкомнатных апартаментов превышает сто квадратных метров.

Они расположены в престижном жилом комплексе, всего в 700 метрах от Кремля. Большой театр находится на 500 метров ближе.

В ближайшее время следствие изучит происхождение средств, на которые была приобретена квартира. Митрошина пока не дала комментариев по этому поводу.

Правоохранители задержали блогера в пятницу, 7 марта на Кубани и отправили на допрос в Москву.

Блогеру грозит до семи лет тюрьмы. В СК обратили внимание, что после следственных действий в деле Митрошиной могут появиться и другие обвинения.

Она называла себя «матерью российского инфобиза и блогинга». Митрошина продает курсы и тренинги по продвижению в сети. На ее социальные аккаунты подписаны более 2,7 миллионов человек.