Сегодня 14:01 Брэд Питт и Анджелина Джоли. История любви и развода, который затянулся на восемь лет 0 0 0 Фото: Hubert Boesl / Global Look Press Знаменитости

Брэд Питт

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец поставили точку в отношениях: к соглашению о разводе они шли восемь лет и 30 декабря подписали документы о расторжении брака. Историю одной из самых красивых пар Голливуда вспомнил 360.ru.

О том, что бывшим супругам удалось договориться, журналу People рассказал адвокат Джоли Джеймс Саймон. Он напомнил, что процесс тянулся с сентября 2016 года. Именно тогда актриса решила разорвать союз после двух лет официальной семейной жизни и обратилась с заявлением в суд. «С тех пор она сосредоточилась на обретении мира и исцеления для своей семьи. Честно говоря, сейчас Анджелина измотана, но она рада, что эта часть закончилась», — отметил Саймон.

Фото: Paul Zimmerman / Global Look Press

Как познакомились Джоли и Питт

Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли начался на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». После знакомства с главной красавицей Голливуда Питт совершенно потерял голову. Дженнифер Энистон, на которой он был тогда женат, чуяла неладное, но артист внебрачную связь отрицал и уходить из семьи вроде не собирался. Скрыть отношения не получилось: в прессу попали совместные снимки Джоли и Питта, кадры романтической прогулки таблоиды разместили на первых полосах, и актеру пришлось признаться Энистон в неверности.

Интересно В 2022 году The Mirror опубликовал материал, в котором Анджелину Джоли обвинили в намеренном сливе информации о романе с Брэдом Питтом папарацци. Якобы актриса специально дала наводку, чтобы журналисты запечатлели ее с Питтом и тот ушел из семьи. В 2022 году The Mirror опубликовал материал, в котором Анджелину Джоли обвинили в намеренном сливе информации о романе с Брэдом Питтом папарацци. Якобы актриса специально дала наводку, чтобы журналисты запечатлели ее с Питтом и тот ушел из семьи.

После развода с Энистон публично Питт, как и сама Джоли, в своих чувствах не признавался, но от публики пара скрываться перестала. Официально роман они подтвердили лишь в январе 2006-го, незадолго до рождения первенца.

Фото: Jens Kalaene / Global Look Press

Сколько детей у Джоли и Питта

Еще до знакомства со звездой «Бойцовского клуба» Джоли усыновила мальчика из Камбоджи по имени Мэддокс. В 2005 году, уже будучи вместе, артисты удочерили полугодовалую Захару из Эфиопии. Приемные дети получили фамилию Джоли-Питт. Год спустя Джоли подарила избраннику первого общего ребенка — дочь Шайло. В 2007-м супруги усыновили мальчика из Вьетнама Пхама Куанга Санга, которого назвали Паксом. В 2008-м Анджелина родила близнецов — Нокса и Вивьен. Все это время пара не состояла в браке, поженились Джоли и Питт только в 2014 году.

Фото: T. Conrad / Global Look Press

Питт изменял Джоли? Возможно, свадьба была попыткой спасти отношения. Ведь многочисленные слухи о скандалах в семье ходили с 2009 года. По сведениям инсайдеров, артисты спорили обо всем — от политики до детской одежды. Анджелина была недовольна пристрастием Брэда к алкоголю и подозревала его в неверности. Она даже уволила няню детей, которая позволила себе ответить на легкий флирт Питта. Можно только догадываться, каким ударом для актрисы стала новость об интрижке мужа с Марион Котийяр, с которой тот познакомился на съемках картины «Союзники».

Фото: Andrea Alfano / Global Look Press

Почему Джоли и Питт развелись Супруги до последнего отрицали расставание, но скандал осенью 2016 года, видимо, стал последней каплей. Конфликт, первоначальная причина которого неизвестна, произошел в самолете. По словам Джоли, Питт находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он толкнул актрису и якобы пытался задушить одного из детей. Уже через несколько недель Анджелина подала на развод. Процедура расторжения брака завершилась в 2019 году, однако на этом разбирательства между экс-влюбленными не закончились. Питт и Джоли долго спорили об опеке над детьми и разделе имущества. Наибольшие споры вызвала винодельня в Провансе, которая находилась в совместном владении актеров.

Фото: Hubert Boesl / Global Look Press

И только накануне, 30 декабря 2024 года, пара поставила точку в этой затянувшейся истории. Анджелина и Брэд подписали соглашение, в котором урегулировали все вопросы. Подробности документа не разглашаются.