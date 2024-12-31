Брэд Питт и Анджелина Джоли. История любви и развода, который затянулся на восемь лет
Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец поставили точку в отношениях: к соглашению о разводе они шли восемь лет и 30 декабря подписали документы о расторжении брака. Историю одной из самых красивых пар Голливуда вспомнил 360.ru.
О том, что бывшим супругам удалось договориться, журналу People рассказал адвокат Джоли Джеймс Саймон. Он напомнил, что процесс тянулся с сентября 2016 года. Именно тогда актриса решила разорвать союз после двух лет официальной семейной жизни и обратилась с заявлением в суд.
«С тех пор она сосредоточилась на обретении мира и исцеления для своей семьи. Честно говоря, сейчас Анджелина измотана, но она рада, что эта часть закончилась», — отметил Саймон.
Как познакомились Джоли и Питт
Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли начался на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». После знакомства с главной красавицей Голливуда Питт совершенно потерял голову.
Дженнифер Энистон, на которой он был тогда женат, чуяла неладное, но артист внебрачную связь отрицал и уходить из семьи вроде не собирался.
Скрыть отношения не получилось: в прессу попали совместные снимки Джоли и Питта, кадры романтической прогулки таблоиды разместили на первых полосах, и актеру пришлось признаться Энистон в неверности.
Интересно
После развода с Энистон публично Питт, как и сама Джоли, в своих чувствах не признавался, но от публики пара скрываться перестала. Официально роман они подтвердили лишь в январе 2006-го, незадолго до рождения первенца.
Сколько детей у Джоли и Питта
Еще до знакомства со звездой «Бойцовского клуба» Джоли усыновила мальчика из Камбоджи по имени Мэддокс. В 2005 году, уже будучи вместе, артисты удочерили полугодовалую Захару из Эфиопии. Приемные дети получили фамилию Джоли-Питт.
Год спустя Джоли подарила избраннику первого общего ребенка — дочь Шайло. В 2007-м супруги усыновили мальчика из Вьетнама Пхама Куанга Санга, которого назвали Паксом. В 2008-м Анджелина родила близнецов — Нокса и Вивьен.
Все это время пара не состояла в браке, поженились Джоли и Питт только в 2014 году.
Питт изменял Джоли?
Возможно, свадьба была попыткой спасти отношения. Ведь многочисленные слухи о скандалах в семье ходили с 2009 года.
По сведениям инсайдеров, артисты спорили обо всем — от политики до детской одежды. Анджелина была недовольна пристрастием Брэда к алкоголю и подозревала его в неверности.
Она даже уволила няню детей, которая позволила себе ответить на легкий флирт Питта. Можно только догадываться, каким ударом для актрисы стала новость об интрижке мужа с Марион Котийяр, с которой тот познакомился на съемках картины «Союзники».
Почему Джоли и Питт развелись
Супруги до последнего отрицали расставание, но скандал осенью 2016 года, видимо, стал последней каплей.
Конфликт, первоначальная причина которого неизвестна, произошел в самолете. По словам Джоли, Питт находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он толкнул актрису и якобы пытался задушить одного из детей. Уже через несколько недель Анджелина подала на развод.
Процедура расторжения брака завершилась в 2019 году, однако на этом разбирательства между экс-влюбленными не закончились. Питт и Джоли долго спорили об опеке над детьми и разделе имущества. Наибольшие споры вызвала винодельня в Провансе, которая находилась в совместном владении актеров.
И только накануне, 30 декабря 2024 года, пара поставила точку в этой затянувшейся истории. Анджелина и Брэд подписали соглашение, в котором урегулировали все вопросы. Подробности документа не разглашаются.