Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих детях

Джоли признала, что всегда хотела, чтобы ее дети росли в окружении кино и были креативными. Но им это просто неинтересно. Прохладнее всего к индустрии относится 18-летний Шайло. Актриса полагает поведение своих детей в данном ракурсе «довольно глупым».

При этом Анджелина Джоли также отметила, что это не значит, что ее дети — Мэддокс, Макс, Захара, Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин, — не связаны с киноискусством по-своему.

«Да, они были со мной на съемочной площадке. И некоторые из них танцуют, некоторые рисуют, некоторые любят театр, но никто из них не горит желанием оказаться на экране», — объяснила актриса.

Ранее стало известно, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением.