Советский Ихтиандр — вечный ловелас. Какие тайны скрывал Владимир Коренев
Советский актер Владимир Коренев родился в семье военного моряка, и по случайному стечению обстоятельств судьбоносной в его карьере стала роль Ихтиандра. Со съемками в «Человеке-амфибии» был связан первый кризис в семье. Красавице-жене пришлось оберегать супруга от соблазнов, но за всем не уследишь, и перед смертью артиста вскрылись его внебрачные связи. 360.ru вспомнил о перипетиях в личной жизни звезды.
Кем была жена Коренева
С единственной женой Коренев познакомился, когда поступил на первый курс ГИТИСа и буквально увел ее у другого. В Краснодаре Аллу (Алевтину) Константинову ждал жених, тоже Володя — пара познакомилась еще в школе. Девушка поступила в Москву и пообещала сыграть свадьбу на ближайших новогодних каникулах, поэтому она не обращала внимания на красивого студента, о котором все судачили, он сам попал под ее обаяние.
Коренев вызывался провожать Константинову до дома. Во время этих прогулок они много разговаривали, первокурсник обаял девушку своей начитанностью. Однажды он признался, что жить без нее не сможет, и помолвка была расторгнута.
Обманутый жених бросил вуз, заболел и грозился свести счеты с жизнью. После года страданий он встретил другую, женился, переехал в Ленинград и стал военным врачом. Константинова же всю жизнь носила груз вины и хранила фотографию Володи в семейном альбоме, чем сильно злила мужа.
Дальше признаний в любви Коренев не пошел — завоевав Константинову, он так и не сделал предложение. Окружающие не понимали, зачем она тратила на него свое время. Окончив вуз, актриса устроилась в Театр Станиславского и после работы встречала любимого с пар.
На четвертом году отношений Константинова взяла дело в свои руки. Когда Коренева утвердили на роль Ихтиандра, актриса поставила его перед фактом — перед отъездом на съемки нужно пойти в ЗАГС. Она назначила день и время подачи заявления, предупредив, что если он опоздает хоть на пять минут, то больше ее не увидит. Будущий муж пришел, они расписались.
Роль Ихтиандра и любовный треугольник
Некоторые эпизоды «Человека-амфибии» снимали в Баку, актер поехал туда без жены и почему-то «забыл» рассказать своей партнерше по сцене Анастасии Вертинской о ее существовании. На съемках сложился любовный треугольник, почти как в сюжете фильма — за внимание исполнительницы роли Гуттиэры Бальтазар боролся не только Ихтиандр, но и Дон Педро, которого играл Михаил Козаков. Он-то и и рассказал обо всем Константиновой.
Когда жена Коренева приехала в Баку, он уже не скрывал симпатии к Вертинской, у всех на виду гуляя с ней за руку. Увидев Константинову, актер сильно расстроился. Когда съемки переместились в Севастополь, супругов поселили в одну палатку, их отношения наладились.
Фильм об Ихтиандре стал испытанием для семьи не только из-за едва не произошедшей измены. «Человек-амфибия» произвел фурор, на Коренева обрушилась огромная популярность. Мужчины начали носить белые брюки и длинные волосы, а девушки — мешками присылать кумиру письма, преследовать и признаваться в любви.
Внебрачные дети Коренева
После ошеломительного успеха этого фильма Коренев снялся еще в полусотне. Среди самых успешных — «Дети Дон Кихота», «Освобождение: Последний штурм», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», сериалы «Дети Арбата» и «Десантный Батя». Поклонниц и, по слухам, любовниц у него тоже хватало, но актер дорожил двумя вещами — семьей и работой в Театре Станиславского.
Константиновой приходилось постоянно следить за мужем-красавцем. Через пять лет после свадьбы у них родилась дочь, и возможности контролировать его стало меньше — пока один родитель сидел с ребенком, другой участвовал в спектакле.
В 2016 году в программе «Пусть говорят» объявились его случайная любовница, дочь и внучка. Наталья Иванова рассказала, как в 1970-х годах одновременно с Кореневым отдыхала в подмосковном доме отдыха «Елочка». Актер якобы пригласил ее в номер, соблазнил и распрощался. Тест ДНК он проходить отказался и на программу не явился. Через два года внучка пришла к нему на спектакль, вручила цветы и поблагодарила за жизнь.
Затем стало известно о внебрачном сыне, с которым, как утверждала его родственница, Коренев общался до пятилетнего возраста. Он расстался с матерью Алексея, студенткой Еленой, когда та забеременела, и мальчика вырастил отчим — солист ВИА «Поющие сердца» Игорь Офицеров.
После школы сын актера устроился работать в вагон-ресторан, связался с плохой компанией и попал в тюрьму за разбой в составе ОПГ. После освобождения его застрелили.
Семья Коренева не признала ни одного из внебрачных детей. Актер умер в 2021 году от осложнений после ковида. Перед смертью он благодарил жену за то, что та много раз проявляла мудрость и спасала их брак. Он признался, что без Константиновой мог «пойти по рукам и спиться».