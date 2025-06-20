Сегодня 02:14 Советский Ихтиандр — вечный ловелас. Какие тайны скрывал Владимир Коренев 0 0 0 Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» на канале студии «Ленфильм» / RuTube Знаменитости

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Советский актер Владимир Коренев родился в семье военного моряка, и по случайному стечению обстоятельств судьбоносной в его карьере стала роль Ихтиандра. Со съемками в «Человеке-амфибии» был связан первый кризис в семье. Красавице-жене пришлось оберегать супруга от соблазнов, но за всем не уследишь, и перед смертью артиста вскрылись его внебрачные связи. 360.ru вспомнил о перипетиях в личной жизни звезды.

Кем была жена Коренева С единственной женой Коренев познакомился, когда поступил на первый курс ГИТИСа и буквально увел ее у другого. В Краснодаре Аллу (Алевтину) Константинову ждал жених, тоже Володя — пара познакомилась еще в школе. Девушка поступила в Москву и пообещала сыграть свадьбу на ближайших новогодних каникулах, поэтому она не обращала внимания на красивого студента, о котором все судачили, он сам попал под ее обаяние.

Фото: РИА «Новости»

Коренев вызывался провожать Константинову до дома. Во время этих прогулок они много разговаривали, первокурсник обаял девушку своей начитанностью. Однажды он признался, что жить без нее не сможет, и помолвка была расторгнута. Обманутый жених бросил вуз, заболел и грозился свести счеты с жизнью. После года страданий он встретил другую, женился, переехал в Ленинград и стал военным врачом. Константинова же всю жизнь носила груз вины и хранила фотографию Володи в семейном альбоме, чем сильно злила мужа. Дальше признаний в любви Коренев не пошел — завоевав Константинову, он так и не сделал предложение. Окружающие не понимали, зачем она тратила на него свое время. Окончив вуз, актриса устроилась в Театр Станиславского и после работы встречала любимого с пар.

Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» на канале студии «Ленфильм» / RuTube

На четвертом году отношений Константинова взяла дело в свои руки. Когда Коренева утвердили на роль Ихтиандра, актриса поставила его перед фактом — перед отъездом на съемки нужно пойти в ЗАГС. Она назначила день и время подачи заявления, предупредив, что если он опоздает хоть на пять минут, то больше ее не увидит. Будущий муж пришел, они расписались. Роль Ихтиандра и любовный треугольник Некоторые эпизоды «Человека-амфибии» снимали в Баку, актер поехал туда без жены и почему-то «забыл» рассказать своей партнерше по сцене Анастасии Вертинской о ее существовании. На съемках сложился любовный треугольник, почти как в сюжете фильма — за внимание исполнительницы роли Гуттиэры Бальтазар боролся не только Ихтиандр, но и Дон Педро, которого играл Михаил Козаков. Он-то и и рассказал обо всем Константиновой.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда жена Коренева приехала в Баку, он уже не скрывал симпатии к Вертинской, у всех на виду гуляя с ней за руку. Увидев Константинову, актер сильно расстроился. Когда съемки переместились в Севастополь, супругов поселили в одну палатку, их отношения наладились. Фильм об Ихтиандре стал испытанием для семьи не только из-за едва не произошедшей измены. «Человек-амфибия» произвел фурор, на Коренева обрушилась огромная популярность. Мужчины начали носить белые брюки и длинные волосы, а девушки — мешками присылать кумиру письма, преследовать и признаваться в любви. Внебрачные дети Коренева После ошеломительного успеха этого фильма Коренев снялся еще в полусотне. Среди самых успешных — «Дети Дон Кихота», «Освобождение: Последний штурм», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», сериалы «Дети Арбата» и «Десантный Батя». Поклонниц и, по слухам, любовниц у него тоже хватало, но актер дорожил двумя вещами — семьей и работой в Театре Станиславского.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Константиновой приходилось постоянно следить за мужем-красавцем. Через пять лет после свадьбы у них родилась дочь, и возможности контролировать его стало меньше — пока один родитель сидел с ребенком, другой участвовал в спектакле. В 2016 году в программе «Пусть говорят» объявились его случайная любовница, дочь и внучка. Наталья Иванова рассказала, как в 1970-х годах одновременно с Кореневым отдыхала в подмосковном доме отдыха «Елочка». Актер якобы пригласил ее в номер, соблазнил и распрощался. Тест ДНК он проходить отказался и на программу не явился. Через два года внучка пришла к нему на спектакль, вручила цветы и поблагодарила за жизнь.

Фото: РИА «Новости»

Затем стало известно о внебрачном сыне, с которым, как утверждала его родственница, Коренев общался до пятилетнего возраста. Он расстался с матерью Алексея, студенткой Еленой, когда та забеременела, и мальчика вырастил отчим — солист ВИА «Поющие сердца» Игорь Офицеров. После школы сын актера устроился работать в вагон-ресторан, связался с плохой компанией и попал в тюрьму за разбой в составе ОПГ. После освобождения его застрелили. Семья Коренева не признала ни одного из внебрачных детей. Актер умер в 2021 году от осложнений после ковида. Перед смертью он благодарил жену за то, что та много раз проявляла мудрость и спасала их брак. Он признался, что без Константиновой мог «пойти по рукам и спиться».