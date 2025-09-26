Тяжелобольная Федосеева-Шукшина начала готовиться к похоронам

Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина живет в Новой Москве под опекой дочери Ольги и мечтает о воссоединении с другими членами семьи. Об этом сообщил StarHit .

«Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились, Маша звонит, Аня совсем с нами не общается. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много», — сказала она.

Из-за проблем со здоровьем Федосеева-Шукшина отметила 87-летие в узком кругу. За ней ухаживает Ольга, Мария же с матерью почти не общается. Внучка Анна тоже отстранилась — семья отвернулась от нее из-за увлечения бодибилдингом и откровений о детстве.

Из имущества у актрисы осталась только квартира в Новой Москве. Жилье в Финляндии она потеряла, однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге отдала внучке, квартиру в центре Москвы — старшей дочери. Недавно Федосеева-Шукшина закрыла вклад на 900 тысяч рублей и отдала деньги Марии на организацию будущих похорон, еще миллион завещала Ольге.