Сегодня 15:27 Вот я был — и вот меня не стало. Что на самом деле сгубило лидера «Короля и Шута» Горшка 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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В 2013 году 19 июля умер Горшок — музыкант, перевернувший мир российского панк-рока, подаривший нам «Куклу колдуна», «Лесника» и множество других хитов, которым публика подпевает по сей день. Как жил и как ушел легендарный солист «Короля и Шута» — в материале 360.ru.

Детство и юность Михаила Горшенева Михаил Горшенев появился на свет 7 августа 1973 года в небольшом городе Пикалево в Ленинградской области. Его отец был майором погранвойск, строгим и дисциплинированным человеком, а мама получила музыкальное образование и какое-то время работала в детском саду. По словам Татьяны Ивановны, Миша с малых лет демонстрировал бунтарский характер и долго не мог усидеть на одном месте. Он тяжело переносил несправедливость и всегда тянулся к творчеству. Из-за профессии отца семейство часто переезжало и много времени провело на Дальнем Востоке. Когда будущему артисту было два года, в семье родился младший сын Алексей. Позже супруги с детьми перебрались обратно в Ленинградскую область, поскольку получили там квартиру. В школьные годы Михаил увлекся рисованием, чего совершенно не одобрял отец, считавший это несерьезным занятием. Но Горшенев поступил в реставрационное училище, из которого, впрочем, через три года его отчислили. Но именно там юноша познакомился с одним из главных людей в своей жизни — Андреем Князевым. И тогда же в его жизнь ворвалась музыка.

Фото: РИА «Новости»

Как создавался «Король и Шут» В небольшой мастерской на Миллионной улице приятели организовали первую репетиционную точку группы «Король и Шут», которая тогда еще не получила это культовое название. Чуть позже Михаил полностью переехал в мастерскую от родителей, конфликты с которыми набирали обороты. Почувствовав вкус свободы, молодой человек пустился во все тяжкие. Алкоголь и наркотики постепенно начали заполонять его жизнь. Но тогда еще казалось, что ситуация под контролем. Горшенев и Князев шли к своей цели: чтобы заработать на музыкальную аппаратуру, они ремонтировали офисы. В 1988 году вместе с одноклассниками Александром Балуновым* (Балу) и Александром Щиголевым (Поручик) они основали группу «Контора». Чуть позже к коллективу присоединился и Александр Васильев. Творческий процесс, подогреваемый всевозможными допингами, шел как по маслу. Фишкой новоиспеченной группы стали сказочные мотивы в композициях. На основании этого решено было и сменить название коллектива: сначала «Король шутов», а в 1990-м — «Король и Шут». В этот же период «КиШ» записал на студии первые несколько песен, которым в итоге суждено было стать хитами. Некоторые из них попали в радиоэфир, что стало началом большого успеха.

Фото: РИА «Новости»

Пик славы В середине 90-х «Король и Шут» оказался в центре сюжета телепередачи «Белая полоса», довольно популярной на петербургском ТВ. За ним последовало участие в крупном фестивале «Наполним небо добротой», организованном группой «ДДТ». Коллектив становился все известнее и востребованнее, а вышедший в 1997 году второй альбом только укрепил позиции «КиШ» среди поклонников. Следующим стал «Акустический альбом» с песней «Прыгну со скалы», ставшей одной из визитных карточек группы. С этой композицией «Король и Шут» ворвался в хит-парад «Нашего радио» и продержался на его вершине рекордный срок. В 1999-м году популярность «КиШ» достигла пика. Панки впервые собрали полный Дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге на свой сольный концерт и заключили контракт с лейблом «ОРТ-Рекордс». Группа начала гастролировать не только по всей России, но и за рубежом. В начале нулевых состоялись ее концерты в Израиле, США, Финляндии и других странах. Бешеная слава кружила голову. И сложнее всего справиться с этим эмоциональным накалом оказалось именно Горшку.

Фото: РИА «Новости»

Смутное время Пагубные пристрастия фронтмена «Короля и Шута» только усилились. Алкоголь к тому моменту казался наименьшим злом. Михаил употреблял тяжелые наркотики, в том числе героин. Ни у друзей, ни у родителей звезды не получалось повлиять на ситуацию. Как признавался сам музыкант, он перенес восемь клинических смертей. Артист неоднократно попадал в клиники, проходил курсы лечения от зависимостей, но потом срывался вновь. Первый брак знаменитости с красоткой Анфисой Крючковой только глубже утягивал его на дно. По словам Андрея Князева, супруги вместе употребляли наркотики. Их отношения были донельзя токсичными, но разорвать их влюбленные были не в силах.

Все, что нас с женой тогда окружало, было пропитано смертью. Каждый день семейной жизни должен был стать последним. Мы с ней убивали себя самих, убивали друг друга, дрались и разрушали все, до чего могли дотянуться. Михаил Горшенев

Спустя шесть лет брак все-таки распался. Не без участия друзей Горшка, которые понимали, что он ходит по краю. А еще через шесть лет после расставания Анфиса скончалась от цирроза печени. В свете всех этих событий накалялась и обстановка внутри группы. Участились ссоры с Князевым, появились и разногласия относительно творческого процесса. Лидеры коллектива хотели развивать его в совершенно разных направлениях. На этом фоне в 2005 году Михаил выпустил свой единственный сольный альбом «Я Алкоголик Анархист».

Фото: РИА «Новости»

Светлая полоса В том же 2005-м у Горшенева появился шанс начать новую жизнь. Он женился второй раз на Ольге Шаботовой, которая, хоть и не увлекалась рок-музыкой,сама подошла к звезде в заведении после концерта, чтобы взять автограф для брата. Увидев лучезарную блондинку, лидер «КиШ» пропал. Ольга сумела разглядеть за брутальной внешностью беззубого панка добродушного и умеющего любить человека. Михаил полюбил дочь Шаботовой от первого брака Настю как родную, а в 2009 году у супругов родилась общая дочь Александра. В окружении музыканта его жену называли ангелом. Женщина сумела оградить артиста от зависимостей — хотя бы на какое-то время — и тем самым продлила ему жизнь. Дома, как признавалась возлюбленная знаменитости в беседе с metronews.ru, она старалась создавать уютную обстановку.

Это на концерте он был панком, а дома Мише хотелось, чтобы его любили. Ольга Горшенева

Как умер Михаил Горшенев Супруга понимала, что бывших наркоманов не бывает, и ежедневно проверяла зрачки Горшка. Тогда казалось, что самое страшное для музыканта уже позади. Он стал свежее выглядеть, вставил зубы и даже начал заниматься спортом. Открылись и новые творческие горизонты: в 2011–2013 годах Михаил стал одним из создателей и исполнителем главной роли Суини Тодда в рок-мюзикле TODD. По словам близких, работа над этим проектом могла отчасти подтолкнуть Горшенева к краю бездны.

Когда Миха пошел в свой театр, началась еще одна проблема — с раздвоением личности. Он постоянно в этой роли оставался. Вошел в нее. Оказался в образе Тодда, и все: пошел по этой дороге. Андрей Князев

Горшок снова подсел на тяжелые наркотики. Ольга пыталась заставить его одуматься, забирала детей и уходила из дома, после чего артист на какое-то время брал себя в руки, жена возвращалась, а потом все повторялось по кругу.

Фото: РИА «Новости»

Финалом печальной истории стало 19 июля 2013 года. В этот день Михаила обнаружили мертвым в доме в Санкт-Петербурге. По официальным выводам экспертов, причиной гибели стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Когда тело Горшка нашли, в руке у него был зажат инсулиновый шприц, а рядом валялась ложка. Михаила кремировали, как он сам и хотел. Его прах захоронили на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. До своего 40-летия Горшок не дожил всего три недели. Казалось, что и он сам был готов к столь раннему уходу. В одном из интервью Горшенев заявил, что и не рассчитывает отпраздновать 40 лет, да и меняться не собирается. «У меня никогда не будет кризиса среднего возраста», — говорил Михаил. Так оно и вышло. Отец Горшка не пережил смерть сына. Сердце Юрия Горшенева не выдержало, и он ушел из жизни в Санкт-Петербурге всего через 41 день после кончины Михаила.

Фото: РИА «Новости»

Как живет дочь Горшка Вдова Горшка больше не вышла замуж и посвятила себя воспитанию дочерей. Наследнице фронтмена «КиШ» Александре уже 16 лет. По мнению фанатов, от знаменитого отца девушке достались бездонные глаза и творческая жилка. Саша занимается вокалом и музыкой, хотя этим сфера ее интересов не ограничивается. Она также пробует себя в гимнастике и моделинге. Песни «КиШ» по-прежнему пользуются спросом. Второй волне популярности поспособствовала премьера байопика «Король и Шут», состоявшаяся в 2023 году на «Кинопоиске». Одним из продюсеров сериала выступил Андрей Князев, также над проектом работал брат Горшка Алексей. В восьми эпизодах создатели сериала изложили историю группы, переплетая ее с панк-сказкой. Команда отмечала, что это художественное произведение, поэтому не стоит ждать от него полной достоверности образов. Однако публика все равно неоднозначно восприняла проект. Некоторые поклонники «Короля и Шута» остались в восторге, других до глубины души возмутило искажение ряда событий и якобы очернение образа Михаила Горшенева. На стороне последних оказалась и вдова артиста. Ольга в соцсетях заявляла, что сериал порочит память ее покойного супруга и в нем совершенно не раскрыли глубину его личности. *Признан в России физлицом-иноагентом.